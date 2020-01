Pfadfinder sammeln Bäume ein

Varel Die Pfadfinder des Stammes Stella Maris sammeln ausgediente Weihnachtsbäume ein. Wer möchte, dass die Pfadfinder seinen Baum abholen, kann sich telefonisch unter 04451/9189276 (Anrufbeantworter) für die Sammlung anmelden, seinen Wunschtermin am 5. oder 12. Januar, sowie Name, Adresse, Telefonnummer und den genauen Standort des Baums angeben. Wer die Jugendarbeit des Stammes unterstützen will, kann zudem eine Spende wettergeschützt in den Baum hängen.