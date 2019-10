Repair-Café öffnet heute in Weberei

Varel Defekte Haushalts- und Heimwerkergeräte, schadhafte Unterhaltungselektronik, Mängel an Rechnern und Druckern, Fehler an Fahrrädern: Vieles landet dann vorzeitig auf dem Müll. Das muss nicht sein. Häufig ist noch eine Reparatur mit vertretbarem Aufwand möglich. Diesen Service bietet das Reparatur-Café Varel. Es öffnet wieder an diesem Montag, 7. Oktober, von 16 bis 19 Uhr in der Weberei an der Oldenburger Straße 21. Annahmeschluss ist um 18.30 Uhr. Bei Elektrogeräten kann die Wartezeit etwas länger dauern.

Das Reparaturcafé findet in entspannter Atmosphäre mit Kaffee, Tee und Keksen statt, begleitet von Gesprächen und Erfahrungsaustausch. Die Helfer sind ehrenamtlich tätig. Weitere Reparaturkundige werden gerne in den Kreis aufgenommen.

Infos: www.varel-repariert.de