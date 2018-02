Varel Am Sonntag, 22. April, findet in der Weberei, Oldenburger Straße 21, der Büchermarkt des Rotary-Clubs Varel-Friesland statt. Von 11 bis 17 Uhr werden gebrauchte Romane, Krimis, Heimatliteratur, Kinderbücher oder Antiquarisches angeboten. Mit dem Erlös der Altbücher werden neue Bücher für Grundschulklassen angeschafft. Buchspenden können vom 19. bis 23. Februar bei der Arche, Geestweg 9a in Büppel, abgegeben werden.