Varel Die Wilhelm-Kammann-Schleuse am Vareler Hafen bleibt jetzt doch länger gesperrt, als ursprünglich angedacht: Wie Rainer Rädicker, Geschäftsführer des Zweckverbands Vareler Hafen mitteilte, bleibt die Schleuse aufgrund von Reparaturarbeiten noch bis einschließlich Donnerstag, 29. August geschlossen. In dieser Zeit können selbstredend keine Schleusengänge stattfinden. Ursprünglich sollte die Schleuse bereits am 26. August wieder passierbar sein.

Sind die Reparaturen an der Schleuse dann abgeschlossen, lässt die nächste Sperrung nicht lange auf sich warten: „Nach der derzeitigen Terminplanung ist eine weitere Schließung der Schleuse für den Zeitraum vom 10. September bis zum 4. Oktober vorgesehen“, teilt Rädicker mit.

An den Schleusentoren mussten Dichtungen erneuert und Verschleißteile ausgetauscht werden. Um die Tore zu reparieren, wurden sie mit einem riesigen herausgehoben und in der Nähe abgelegt. Ein Fluttor wiegt etwa 26 Tonnen. Damit kein Wasser in das Vareler Tief eindringt, wurde dafür ein Damm in der Schleuse aufgebaut.