Varel Willis Fahrradladen neben der Vareler Schlosskirche birgt ein ganz besonderes Geheimnis, das erst jetzt ans Licht kam: Dort lebte ab 1618 der berühmte Bildhauer Ludwig Münstermann, der in vielen Kirchen im Oldenburger Land Kunst von europäischem Rang geschaffen hat. Dieses Geheimnis lüftete am Sonntag die Ludwig-Münstermann-Gesellschaft, die sich zu ihrer ersten Mitgliederversammlung in Varel getroffen hat.

„Urkunden belegen, dass Graf Anton II. Ludwig Münstermann das Haus mietfrei überlassen hat“, sagte Annemarie Schrage. Anton II. hatte zusammen mit seiner Gemahlin Sibylle-Elisabeth die Kirche seiner Residenz in Varel auf einzigartige Weise von Ludwig Münstermann ausstatten lassen und ihm als Dank das Haus überlassen.

Ludwig Münstermann Ludwig Münstermann (Um 1575 bis 1637/1638) war ein Bildhauer und Holzschnitzmeister von stilistischer Einzigartigkeit. Er gestaltete viele Altäre und Kanzeln, insbesondere im Oldenburgischen. Der größte erhaltene Altar befindet sich in der Vareler Schlosskirche. Sein Stil zeichnet sich durch übersteigerte Figürlichkeit und dramatische Ausdruckskraft aus.

Weitere Urkunden belegen, dass Münstermann zwei Schweine im Forst des Grafen mästen durfte und dass es 1634 einen Vorfall im Hause Münstermann mit dessen Frau Thalke gab.

„Es könnte sein, dass es dort auch eine Werkstatt gab“, sagte Dr. Dietmar Ponert, der zwei Bücher über Münstermann veröffentlicht hat. Er plädiert dafür, das Haus mit der historischen Bauforschung unter die Lupe zu nehmen.

Dieses Haus als Wohnort Münstermanns entdeckt zu haben, sei ein schönes Ergebnis der erst vor einem Jahr gegründeten Münstermann-Gesellschaft, sagte der zweite Vorsitzende Tom O. Brok.

Anlässlich des 400. Todestages des Grafen Anton II. von Delmenhorst hatte das erste Treffen der Gesellschaft und der erste Münstermann-Sonntag in Varel stattgefunden. Als Auftakt wurde ein Gottesdienst wie vor 400 Jahren gefeiert.