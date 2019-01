Varel In der nächsten Woche können die Vareler wieder auf Schnäppchenjagd gehen und so manches Markenkleidungsstück günstig erstehen: Von Donnerstag bis Samstag steht in der Innenstadt wieder der Schnäppchenmarkt an.

Für nur drei Tage eröffnet die Werbegemeinschaft Varel ein Marken-Outlet in der Fußgängerzone. In den ehemaligen Räumen des Schuhhauses Pekol neben dem Café Victoria an der Obernstraße 8, präsentieren die Vareler Kaufleute ihre Artikel zu deutlich niedrigeren Preisen.

Folgende Firmen nehmen am Schnäppchenmarkt teil: Das Geschäft Diva bietet stark reduzierte Kleidung von Only, Vero Moda, Jacqueline de Yong, Noisy May, Pieces, YAS und Glamorous an. Auf den Ständen des Modehauses Schnittger und der dazugehörigen Filiale S ONE wird Winter-Markenware zu Outletpreisen angeboten. Die Winterware der beliebtesten Modemarken wird im Preis um bis zu 75 Prozent reduziert.

Whiteline Style verspricht Paddock´s-Jeans, Kleidung von Pioneer, Redpoint, Regatta-Jacken, Tom Tailor, Jack and Jones und Cross Hatch „zu echten Hammer-Preisen“. Auch Damenwäsche wird beim Schnäppchenmarkt angeboten. Schöne Wäsche für Alle ist unter anderem mit Mode von Calida, Passionata, Simone Perele und Marie Jo vertreten und verspricht „ausschließlich Markenware namhafter Hersteller“ zu „echten Knallerpreisen“ zu verkaufen.

Auch die NWZ ist mit einem Stand beim Schnäppchenmarkt vertreten.