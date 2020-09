Seit 1893 Kiosk am Wald

Varel Jahrzehntelang prägte er das Bild an der Windallee: der Kiosk am Waldeingang. Am 1. Mai 1893 war er als „Trink-Pavillon“ errichtet worden. „Jeden Morgen von 6 Uhr an frische Milch und nach neuesten Rezepten hergestellte Brause-Limonaden und Luxuswasser“ gab es dort laut einer Anzeige im Gemeinnützigen zu kaufen.

Zunächst stand das weiße Tor direkt neben dem Kiosk, später wurde es um 15 Meter versetzt, um Platz zu schaffen für die Straße zur Kaserne.

Nachdem der Kiosk lange leer stand, eröffnete Joschi Bektas 2009 dort seine Fischbude.

Ab diesem Freitag endet die Geschichte des Kiosks am Waldeingang. „Das Gelände wird wieder hergerichtet“, kündigte Johann Taddigs an.,