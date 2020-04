Spijöök verschiebt Eröffnung

Varel Das Kuriositätenmuseum Spijöök am Vareler Hafen muss wegen der Corona-Krise den Start in die neue Museumssaison verschieben. Statt am 17. Mai soll sie nun – sofern möglich – am 23. Mai eröffnet werden. Damit können auch die Fischerspiele nicht wie geplant stattfinden. „Die Fischerspiele werden wir aus der Allgemeinverantwortung gegenüber einem möglichen Infektionsrisiko vermutlich aufs Ende der Museumssaison verschieben“, teilt Menschenmüll mit.

Auch die Erfindermesse fällt der Corona-Krise zum Opfer und wird ins Internet verlegt. „Wir fordern die Superhirne der Friesischen Halbinsel auf, uns ihre vollkommen nutzlosen und bescheuerten Erfindungen online (als Zeichnungen, Fotos der Objekte oder in Videoclips konservierten Bedienungsanleitungen) unter menschenmuell@ewetel.net zu Verfügung zustellen“, schreiben die Menschenmüller. Die besten drei Erfindungen würden dann nach nicht nachvollziehbaren Kriterien ausgewählt und erhalten einen Ehrenplatz im Spijöök. Der Gewinner erhält zudem 100 Dangastermoorer Mörtelmark. Einsendeschluss ist der 18. Mai.