Rastede

Beliebte Skulptur In Rastede So steht es um die „Zugpferde“

Die Skulptur „Rasteder Zugpferde“ wurde vor zwei Monaten am Turnierplatz abgebaut. Das Wahrzeichen befindet sich zurzeit in der Werkstatt der Künstler, die sie vor fast 15 Jahren schufen. Jetzt ist klar, das Kunstwerk ist in schlechterem Zustand als zunächst angenommen.