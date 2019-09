Stadt lädt ein zum Händlerfrühstück

Varel Das Stadtmarketing Varel lädt zusammen mit der Wirtschaftsförderung zum Händlerfrühstück am Dienstag, 24. September, um 8 Uhr ins Rathaus in Varel ein. Das Treffen soll den Austausch unter den Geschäftsleuten fördern und zur aktiven Mitarbeit an Projekten animieren. Eine Anmeldung ist erforderlich und muss bis zum 18. September unter Tel. 04451/126273 oder stadtmarketing@varel.de eingehen.