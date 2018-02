Varel In direkter Innenstadtnähe kostenlos parken, sein Auto direkt vor dem Restaurant oder der Physiotherapie abstellen: In den vergangenen zwei Jahren haben die Vareler den Neumarktplatz als Parkplatz für sich entdeckt. Ab März gehört der Platz wieder zur Fußgängerzone und Parken ist dort verboten. Diese Entscheidung hat Varels Stadtplaner Olaf Freitag in der Sitzung des Bauausschusses mitgeteilt.

Ab wann ist Schluss mitParken auf dem Neumarkt ?

Die Beschilderung wird so schnell wie möglich entfernt, kündigte sein Kollege Wilfrieds Alberts an. Etwa ab März herrscht dann wieder Parkverbot auf dem Neumarktplatz, lediglich Be- und Entladen ist erlaubt, und Hotelgäste dürfen zum Einchecken kurz ihr Auto vor dem Hotel abstellen.

Damit kehrt die Stadtverwaltung wieder zu der Regelung zurück, die dort von 1993 bis 2016 galt. Nach der Umgestaltung 1992 war der historische Platz zur Fußgängerzone umgewidmet worden.

Als der Parkplatz des ehemaligen Markant-Marktes an der Neuen Straße wegen des Umbaus des Marktes gesperrt war, wurde der Neumarktplatz kurzfristig als Parkplatz umfunktioniert. Diese Ausnahmeregelung galt fast zwei Jahre lang.

Was sagt der Heimatverein ?

Was den Autofahrern gefiel, ärgerte insbesondere den Heimatverein. Hans-Georg Buchtmann, Vorsitzender des Heimatvereins Varel, hatte sich vehement dagegen ausgesprochen, den Platz dauerhaft als Parkplatz zu nutzen. Er appellierte an das Geschichtsbewusstsein der Vareler: „Graf Anthon I. von Aldenburg, der erste Vareler Graf, bestimmte am 23. Februar 1677 per Dekret, dass dieser Platz als Handelsplatz mit entsprechender Bebauung dienen sollte.“

Der Neumarktplatz sei seit 340 Jahren der einzige historische Platz in Varel, der in seinem Ursprung erhalten geblieben ist. Seine Bebauung stehe unter Denkmalschutz. Seit 1801 findet dort ununterbrochen der Wochenmarkt statt. Bei der vorübergehenden Beparkung des Neumarktplatzes sei deutlich geworden, so Buchtmann, wie sehr die Sicht auf Platz und historische Gebäude durch geparkte Autos, Wohn- und Lastwagen eingeschränkt sei.

Was sagen dieGewerbetreibenden ?

Die Vareler Werbegemeinschaft hingegen befürwortete das Parken auf dem Neumarktplatz, und Anlieger des Neumarktplatzes, die ihren Kunden Parkplätze direkt vor dem Haus bieten wollten, schlossen sich an.

Um zu entscheiden, wie es auf dem Neumarktplatz weitergeht, beauftragte der Rat die Verwaltung, einen Kompromissvorschlag unter Berücksichtigung aller Interessenslagen für den Neumarktplatz zu erarbeiten. Jedoch ohne Erfolg: Es konnte kein Kompromiss gefunden werden, die Meinungen übers Parken auf dem Neumarktplatz gehen weit auseinander.

Die Verwaltung hat sich entschieden, die 1993 vom Rat der Stadt Varel beschlossene Widmung aufrecht zu erhalten und den Urzustand wieder herzustellen.