Varel Der erste Stammtisch von FRI-on-Tour im Jahr 2020 findet am Freitag, 3. Januar, statt. Das Treffen beginnt um 19 Uhr im Hotel Friesenhof am Neumarktplatz. Gegen 20 Uhr beginnt die monatliche Besprechung. Unter anderem geht es um die am 15. Februar stattfindende Grünkohltour mit den Vertretern der Stadt Olsberg. Gäste sind willkommen, sollten sich aber dafür bis Donnerstagabend bei Fri-on-tour@t-online.de kurz anmelden.