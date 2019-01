Varel Friesland Porzellan hat sich mit der Royal Goedewaagen Gruppe aus den Niederlanden zur RGW Friesland Porzellan Gruppe zusammengeschlossen. Das haben Vertreter beider Unternehmen Freitagmittag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Die Royal Goedewaagen Gruppe hat ihren Sitz ebenfalls in Friesland – allerdings in der gleichnamigen niederländischen Provinz. Royal Goedewaagen ist eines der ältesten Unternehmen Europas im Bereich Geschirr und Geschenkartikel.

Mit diesem Schritt ist die Kontinuität von Friesland Porzellan gesichert, Geschirre wie „Jeverland“ und „Ammerland“ werden auch weiter produziert, kündigte Yvonne Kooi, Geschäftsführerin von Royal Goedewaagen an. Ziel der neuen Unternehmensgruppe ist, die Handwerkskunst zu nutzen und lokal produzierte Produkte zu bieten.

Die neue RGW Friesland Porzellan Gruppe ist an vier Standorten tätig: zwei in den Niederlanden, einer in Belgien und jetzt auch einer in Deutschland. Der neue Hauptsitz ist Varel.