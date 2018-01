Varel Die Lage wird immer dramatischer. Viele Wiesen und Felder gleichen Seen, teilweise reicht das Wasser bis an die Straßen heran. Schuld sind die starken Regenfälle der vergangenen Tage und Wochen. So zum Beispiel in Rallenbüschen. NWZ-Leser Lothar Caspers dokumentierte die Überschwemmung und schickte dem „Gemeinnützigen“ am Donnerstag ein Bild. „Die Dangaster Straße säuft buchstäblich ab, bei einem Nachbarn funktioniert die Kläranlage nicht mehr, weil sie voll Wasser gelaufen ist“, schrieb Caspers.

„Das Land ist völlig übersättigt“, weiß auch Adolf Wigbers: „Jeder Tropfen, der runter kommt, geht in die Gräben.“ Der Sielwärter vom Vareler Hafen ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es abfließt. Doch er kämpft derzeit gegen Windmühlen.

Bis zu Grenze im Einsatz

Adolf Wigbers ist der Sielwärter im Varel Hafen.

Was er auch versucht: Das Wasser im Binnenland wird nicht weniger. Der Grund: Eines der beiden Sieltore ist seit Monaten defekt und konnte nicht geöffnet werden. Nun naht aber Abhilfe: Am Donnerstag wurde der Hubzylinder des Zehn-Tonnen-Tores wieder eingesetzt.

Das Vareler Siel. Vorne das ausgefahrene Sieltor. BILD: Ulbrich Das Vareler Siel. Vorne das ausgefahrene Sieltor. BILD: Ulbrich Das macht der Entwässerungsverband Varel Der Verband ist durch Zusammenschluss der Vareler Sielacht und Wasseracht 1964 gegründet worden. Seitdem trägt er die Bezeichnung „Entwässerungsverband Varel“. Das Verbandsgebiet ist etwa 7300 Hektar groß. Im Verbandsgebiet befindet sich die Stadt Varel. Die Entwässerung erfolgt über das Vareler Siel in die Jade. Die Aufgaben Die Gewässer und ihre Ufer ausbauen und in einem ordnungsgemäßen Zustande zu erhalten; Grundstücke zu entwässern, vor Hochwasser zu schützen, um den Boden zu verbessern – einschließlich der Regelung des Bodenwassers- und Bodenlufthaushaltes;Wege und Windschutzanlagen herstellen und, soweit kein anderer verpflichtet werden kann, zu erhalten; Bau und Unterhaltung von Anlagen in und an Gewässern;Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutze des Naturhaushaltes des Bodens und für die Landschaftspflege. Die Anlagen Hauptschöpfwerk Vareler Siel, zwei Unterschöpfwerke (Moorhausen, Hohelucht), Brücken.

Zuletzt regelte Adolf Wigbers den Wasserhaushalt im Binnenland mit den zwei leistungsstarken Pumpen des Siels. „Sie pumpen 15 000 Liter pro Sekunde ab“, sagt der Sielwärter. Diese Menge reicht bei den Wassermassen derzeit allerdings nicht aus. In der Nacht zu Donnerstag liefen die Hochleistungsgeräte die ganze Nacht. Bis 6.30 Uhr morgens.

Überanspruchen dürfe Adolf Wigbers die Pumpen, die in dem Foyer des großen Gebäudes am Vareler Hafen stehen, indes nicht. „Es müssen zudem die Förderhöhen eingehalten werden“, sagt er und schaut dabei auf das Schaltpult, das im ersten Stock des Hauses untergebracht ist. Von hier aus regelt er manuell die Pumpen und überprüft, dass sie nicht überhitzen oder dass sonstige Störungen auftreten.

Ein großes blaues Display in der Mitte zeigt zudem den Hubstand der Sieltore an. Diese werden voraussichtlich ab diesen Freitag wieder voll einsatzfähig sein. Die Sieltore haben im Gegensatz zu den Pumpen auch eine Automatik die sich einschaltet, wenn entwässert werden muss. „Aber bei Bedarf öffne ich sie ebenfalls händisch per Knopfdruck“, erläutert Wigbers.

Hydraulik verschlissen

Der Einbau eines neuen Hubzylinders war nötig geworden, weil er nach über 40 Jahren Betrieb verschlissen war. „Eine Reparatur war nicht mehr möglich“, sagt Adolf Wigbers. Seit Oktober wartet der Sielwärter nun auf die Ersatzteile. Diese sind nämlich gar nicht so leicht zu bekommen. „Es ist eine Sonderanfertigung“, betont er. Er wird extra für das Vareler Siel angefertigt und ist somit ein Unikat. „Das gibt es sonst nicht noch einmal.“

Läuft alles wieder im Regelbetrieb, sollte auch der Wasserstand im Binnenland wieder sinken. Bis alles wieder trocken liegt, dauert es aber noch eine Weile.

