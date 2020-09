Vareler Wald: Weißes Tor am Waldeingang wird erneuert

Varel Das vor 25 Jahren errichtete weiße Holztor als markanter südlicher Eingang zum Vareler Wald wird erneuert. In den kommenden Tagen wird das Tor abgebaut und renoviert. Neben dem Tor soll auch der Eingangsbereich zum Wald auf Vordermann gebracht.

Revierförster Jan-Michel Schmeling von den Niedersächsischen Landesforsten hatte bei einer Sicherheitsüberprüfung festgestellt, dass das 25 Jahre alte Tor verfault ist: „Die Torflügel werden morsch und die Pfeiler sind teilweise nicht mehr standsicher“, sagte er, „das an sich haltbare Eichenholz fault in den Bereichen von Wechselfeuchte und dort wo Wasser einsickern kann“.

Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner bot die Hilfe der städtischen Tischlerei an; der Stadtbetrieb Varel übernimmt die Erneuerung des Tores.

„Ich freue mich über das großzügige Entgegenkommen der Stadtverwaltung, so können wir die notwendigen Arbeiten schnell und unbürokratisch in Angriff nehmen“, so Schmeling.

„Das südliche Wahrzeichen des Vareler Waldes wird erst wieder in einigen Wochen zu sehen sein, solange werden Reparatur und Anstricharbeiten voraussichtlich dauern“, sagt Fritz Schimmelpenning vom Stadtbetrieb Varel.

In der Zwischenzeit wird Jan-Michel Schmeling einige überhängende Randbäume entnehmen, um den Eingangsbereich zu vergrößern: „Die Parkplätze sollen besser herausgearbeitet werden und ein hölzerner Fahrradständer soll für mehr Sicherheit beim Abstellen von Rädern sorgen.“ Für die Fällarbeiten wird der Parkplatz für einen Tag gesperrt.