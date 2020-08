Verein verteilt Taschen

Varel Bommerang-Bags verteilen die Mitglieder des Integrationsvereins „Zusammen in Varel“ an diesem Samstag in der Innenstadt. Ab 9.30 Uhr, so lange der Vorrat reicht, verschenken sie selbstgenähte Boomerang-Bags an Passanten und informieren über das Projekt. Die Taschen wurden bislang auf dem Wochenmarkt, in der Bücherei und in Geschäften verteilt. Sie werden beim Einkauf statt Plastiktüten mitgenommen, werden wieder benutzt, weitergegeben oder zurückgegeben.