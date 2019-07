Verkauf des Stadions noch offen

Varel „Sanierung der Sportstätten Langendamm und Windallee durch Errichtung eines Sport- und Bürgerparks am zu sanierenden Standort Langendamm sowie Aufgabe des Standortes Windallee im Rahmen des Sportstättenentwicklungskonzeptes.“ Diesen Titel hat der Antrag der Stadt Varel an den Bund auf die Förderung dieser Maßnahme. Ob das Waldstadion verkauft wird, um mit dem Erlös den Eigenanteil am neuen Sportpark zu decken, sei indes offen. „Im Antrag ist das derzeit so formuliert, wir werden das aber möglicherweise noch modifizieren“, sagte Bürgermeister Gerd-Christian Wagner: „Es gibt keine Vorentscheidung über Schließung einer Sportstätte.“ Zunächst gehe es um die Kostenaufstellung. „Alles Weitere wird später entschieden in der Diskussion mit Bürgern und Vereinen.“ Möglich sei der Erhalt für den Schulsport. Alternativen zur Refinanzierung seien: Mittel aus dem Haushalt verwenden, Kredite aufnehmen, andere städtische Flächen verkaufen.