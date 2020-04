Verstoß Gegen Kontaktsperre: Polizei löst verbotenes Fußballspiel auf

Varel Die Polizei hat am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr drei Personen auf dem Sportplatz an der Windallee in Varel angetroffen. Drei sind in Zeiten der Kontaktsperre in der Corona-Krise einer zu viel. Die beiden Jugendlichen und der Heranwachsende hatten sich offenbar zum Fußballspielen verabredet. Da das ein Verstoß gegen das geltende Kontaktverbot darstellt, wurden ihnen das Spielen untersagt und es wurden Verfahren eingeleitet.