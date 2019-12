Varel Ein Hund hat möglicherweise Einbrecher aus einer Wohnung am Theilenweg in Varel verscheucht. Die Täter hebelten am Freitag zwischen 9.30 und 11.45 Uhr die Terrassentür des Reihenhauses auf. Wie die Polizei mitteilte, stiegen sie aber nicht ein. Ebenfalls eingebrochen wurde in der Nacht zu Freitag in ein Einfamilienhaus am Flachsweg. Die Täter stiegen in der Tatzeit zwischen 12.30 und 6.40 Uhr durch ein gekipptes Fenster ein. Zeugen sollen sich unter Telefon 04451/9230 melden.