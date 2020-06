Verzögerte Saisonstart In Varel: Tauben mussten lange fit gehalten werden

Varel Verspätet ist die Preisflugsaison der Taubenzüchter gestartet. Der Grund ist die Corona-Krise, die auch Auswirkungen auf dieses Hobby hat. „Eigentlich waren die gar nicht so stark“, sagt Carsten Ebeling aus Varel. „Die Änderungen zur normalen Saison waren aber, dass die Tauben von Ende März bis Mitte April nicht privat antrainiert werden konnten, da ein Fahrverbot in andere Landkreise bestand.“

So musste der Züchter seine Tauben ausschließlich am Haus fliegen lassen. „Durch das Fahrverbot gab es auch keine Vorflüge mit dem Kabinenexpress“, sagt Ebeling. Das heißt, die Tiere konnten nicht in Käfige verladen werden, um sie mit einem Transporter an einem anderen Ort zu fahren und dort aufsteigen zu lassen.

Auch bei der Fütterung musste sich der Vareler Züchter umstellen. „Da der Saisonbeginn nicht bekannt war, mussten die Tauben mit einer leicht fetteren Mischung gefüttert werden und trotzdem so fit sein, dass sie jederzeit das Training beginnen konnten“, erläutert Carsten Ebeling.

Erst Anfang Mai gab es dann die Freigabe für Vorflüge mit dem Kabinenexpress. „Aber unter der Einhaltung strenger Vorschriften“, betont Ebeling: „Genauso, wie beim Besuch eines Restaurants.“ Bei der Verladung der Tauben an der Vareler Weberei darf jeweils nur eine vorher bestimmte Person anwesend sein. Danach wurde jede Einsatzstelle penibel desinfiziert. Auch das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist Pflicht. Das Einchecken der etwa 300 Vögel verzögert sich damit um einiges. „Es dauert ungefähr zwei Stunden, bis der Kabinenexpress abfahrbereit ist.“

Nachdem die Vorflüge gut verlaufen waren, wurde vor zwei Wochen der erste Preisflug unter verschärften Vorschriften durchgeführt. „Diese werden uns auch durch die gesamte Taubensaison bis Mitte September begleiten“, sagt Carsten Ebeling. Denn viele Taubensportler, insbesondere ältere Personen oder Züchter mit Vorerkrankungen, gehören den Risikogruppen an.