Weberei: Einbrecher nehmen Tresor mit

Varel Bei einem gewaltsamen Einbruch in die Räume der Weberei an der Oldenburger Straße in Varel haben unbekannte Täter einen Tresor samt Inhalt des dort ansässigen Musik- und Majorettencorps „Frieso“ entwendet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, liegt der Tatzeitraum zwischen Montag, 15. Juli, und Freitag, 19. Juli. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden.