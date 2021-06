Werder-Fans bringen Hospizgast ein Ständchen: Grün-weiße Emotionen im Vareler Hospiz

Varel Besonders emotionale Momente erlebte jetzt ein Gast des Hospizes „Am Wattenmeer“ in Varel. Hospizgast Jörn bekam Besuch von seinen Werder-Kumpels, die Heimspielatmosphäre ins Hospiz brachten.

Sie reisten aus ganz Deutschland an mit Fahnen, Transparenten, Trommeln und Trompeten und gaben im Hospizgarten im strömenden Regen Fangesänge zum Besten. Jörn ist schon sein ganzes Leben lang Fan des SV Werder Bremen, am Wochenende war er am liebsten in der Ostkurve am Osterdeich.

Bei den bewegenden grün-weißen Emotionen brachen bei vielen Fans und Mitarbeitern alle Dämme. Jörn genoss die Situation gemeinsam mit seiner Familie von der Terrasse aus und war sehr berührt von dieser Aktion.

„Wir sind sehr dankbar, dass es dieses Haus dank so vieler Unterstützung heute in Varel gibt und sogar solche ganz besonderen Momente möglich sind“, sagte Anke Kück, Vorsitzende der Hospizbewegung Varel.

Der große Dank gehe an das Team des Hauses der Hospiz- und Palliativarbeit „Am Jadebusen“. Im Vorfeld hatten die Werder-Fans im engen Austausch mit der stellvertretenden Hospizleitung ein Hygienekonzept für diese emotionale Aktion erstellt.