Varel Ein 61-jähriger Autofahrer aus Rheda-Wiedenbrück ist am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Straße Zum Jadebusen nach Dangast trotz einer Vollbremsung mit einem Pony zusammengestoßen. Das Tier war von einer Weide entlaufen. Es war so schwer verletzt, dass es an der Unfallstelle von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Der Mann und seine 12- und 20-Jährigen Mitfahrer blieben unverletzt.

