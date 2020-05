150 Reifen illegal entsorgt

Am Dienstagmorgen fanden Bewohner der Straße „Am Borgerding“ in Steinfeld im Grenzbereich der Kreisstraße 270 (Harpendorf-Ihorst) unerfreulicherweise rund 150 illegal in der Landschaft entsorgte Autoreifen. Teilweise waren diese Reifen „frisch“ abgezogen, wie Bauhofmitarbeiter Alwin Kreinest berichtete. Daraus lasse sich eventuell schließen, dass die Reifen von einer Kfz-Werkstatt stammen könnten. Die Gemeinde Steinfeld erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Hinweise an das Ordnungsamt (Telefon 0 54 92/ 86 17) oder die Polizei (Telefon 0 54 92/25 33) BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen