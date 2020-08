24 angehende Lehrkräfte starten in den Schuldienst

24 neue Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sowie Teilnehmende eines Anpassungslehrgangs wurden nun zum Schulbeginn im Kreishaus Vechta vereidigt. Die Rektorin des Studienseminars Vechta für die Lehrämter an Grund-, Haupt- und Realschulen, Maren Steuwer, ihr Stellvertreter Detlev Daßke sowie der Erste Kreisrat Hartmut Heinen begrüßten die Anwesenden im Oldenburger Münsterland. Die Rektorin des Studienseminars verwies darauf, dass die angehenden Lehrkräfte während ihrer Ausbildung Lehrende und Lernende zugleich seien. Sie ermutigte die jungen Frauen und Männer, die gestellten Aufgaben auch unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie zuversichtlich und kraftvoll anzugehen und den eigenen Kompetenzerwerb beherzt weiter zu entwickeln. Die ernannten Anwärterinnen und Anwärter haben ihr Studium in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Sachsen abgeschlossen und werden ihre weitere Ausbildung in den nächsten 18 Monaten an Grund- und Oberschulen im Oldenburger Münsterland sowie im Nordkreis Osnabrück absolvieren.

