Bei der diesjährigen Familienfreizeit unternahm der Verein „Hilfe für krebskranke Kinder Vechta“ bei strahlendem Sonnenschein eine Wanderung um das halbe Zwischenahner Meer. Zurück ging es mit der „Weißen Flotte“ – ein Erlebnis für alle. Eine Piratenschatzsuche für die Kleinen und ein Geocaching für die Jugendlichen rundeten die Familienfreizeit ab. Währenddessen hatten die Eltern die Möglichkeit, etwas Auszeit zu genießen, und sie verbrachten die Nachmittagsstunden bei Kaffee und Kuchen im Ahrenshof, oder sie erkundeten das Zentrum Bad Zwischenahns. Abends wurde am Lagerfeuer gegrillt und getanzt. Die Freizeit endete am nächsten Tag mit einem Minigolfturnier und einem Picknick. „Das Schönste war, dass ich alle meine Kinder heute so zufrieden und lachen gesehen habe“, sagte eine Mutter.BILD: