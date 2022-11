Wer hat Tim Rhode gesehen?: Bakumer wird seit Montag vermisst

Bakum Seit Montagabend, 7. November, ist der 25-jährige Tim Rhode aus Bakum als vermisst gemeldet. Zuletzt gesehen wurde er am Samstagmorgen in Bakum, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Tim Rhode hat eine schlanke Statur und kurze, blonde Haare mit Geheimratsecken sowie abstehende Ohren. Bekleidet war er zuletzt mit einer grauen, gefütterten Winterjacke, einer blauen Jeans und olivgrünen Winterschuhen sowie einer verwaschenen, roten Sweatjacke, wobei er die Kapuze in der Regel über den Kopf gezogen trägt. Tim Rhode spricht hochdeutsch. „Eine Eigengefährdung des Vermissten kann nicht ausgeschlossen werden“, teilte Polizeisprecherin Uta-Masami Bley mit.

Wer hat Tim Rhode seit seinem Verschwinden gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nehmen die Polizei Cloppenburg unter Tel. 04471/18600 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.