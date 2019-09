Bauhof präsentiert Fuhrpark zum Tag der offenen Tür

Sogar mit dem Bagger konnten die Besucher arbeiten, die sich am Sonntag zum Tag der offenen Tür beim Vechtaer Rathaus eingefunden hatten. Die Bürger konnten sich in allen Abteilungen informieren. Reichlich ausgelegt wurden Informationsflyer und Broschüren, und die Mitarbeiter beantworteten die Fragen der Bürger. Die Besucherinnen und Besucher erfreuten sich an dem bunten Programm, wie zum Beispiel beim „Meet & Greet“ mit dem Bürgermeister, der Kinderbelustigung, den Informationen zu Ausbildungsberufen und Auftritten der Showgruppe „In Motion“. Draußen hatte der Bauhof den Fuhrpark aufgebaut. Die Freiwillige Feuerwehr war ebenfalls präsent. Das zog vor allem die Familien mit Kindern an. Die Jungen standen Schlange am Mini-Bagger Für Speisen und Getränke wurde im Garten vor dem Rathaus gesorgt. BILD: