„Bernadette“ heute im Capitol-Kino in Lohne

Mit sprühendem Witz und feinen Zwischentönen erzählt Regisseur Richard Linklater von seiner ungewöhnlichen Heldin, die dem Familienalltag entflieht und in den Weiten der Antarktis neu zu sich findet. Gespielt wird diese Heldin von Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett, und zu sehen ist die Komödie „Bernadette" in der Reihe „Der besondere Film" an diesem Montag, 20. Januar, 20 Uhr, im Capitol Kino in Lohne. Bernadette Fox (Cate Blanchett) ist anders als die perfekt organisierten Mütter aus der Nachbarschaft. Sie ist chaotisch, exzentrisch, sensibel. Bernadette braucht nach Jahren der Fürsorge für ihre Familie dringend etwas Zeit für sich. Die einstige Stararchitektin hat Los Angeles den Rücken gekehrt und ist ihrem Mann Elgie (Billy Crudup), einem erfolgreichen IT-Manager, nach Seattle gefolgt. Dort leben die beiden mitsamt der 15-jährigen Tochter Bee (Emma Nelson) in einer alten Villa, die viel zu groß und obendrein sanierungsbedürftig ist. Als Bernadettes penible Nachbarin Audrey (Kristen Wiig) darum bittet, die wuchernden Brombeerbüsche an der Grundstücksgrenze zu entfernen, setzt das eine Kette von Missgeschicken in Gang, die Bernadettes Leben endgültig auf den Kopf stellen.