Bildhauer zeigen Werke

Mit einer Kunstausstellung ist das Bildhauer-Symposium am Sonntag auf dem Gelände der Zitadelle in Vechta zu Ende gegangen. Viele Besucher hatten sich die Präsentation der Kunstwerke der fünf Künstler und Künstlerinnen, die unter anderem Basketballspieler und auch Tiere darstellten, angeschaut. Das Kunstwerk „Die Stadtmusikanten für Vechta“ des Bremer Künstlers Reinhard Osiander belegte dabei den ersten Platz. Der Kulturausschuss der Stadt hat entschieden, das zweiteilige Werk, das Tiere in einem „Regal“ zeigt, zu kaufen und vor dem Rathaus aufzustellen. BILD: