Coronavirus Im Kreis Vechta: Zahl der Infizierten steigt leicht an

Cloppenburg /Vechta Im Landkreis Vechta ist über das Wochenende ein Corona-Fall hinzugekommen. Mit Stand von Sonntag gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 310 bestätigte Coronavirus-Infektionen, teilte der Landkreis Vechta am Sonntag mit – ein Fall mehr im Vergleich zum Vortag. Am Samstag waren keine Neuinfektionen gemeldet worden im Vergleich zum 1. Mai.

Aktuell werden zwei Personen im Krankenhaus behandelt, keine von ihnen intensivstationär. Die Zahl der genesenen Personen steigt um eine Person im Vergleich zu Samstag auf 279.

Aktuell befinden sich 20 Infizierte sowie weitere 49 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. Das sind 69 Personen insgesamt. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt auf 1505 und damit um sieben Personen im Vergleich zum Vortag.

In einem Alten- und Pflegeheim in Visbek, in dem am Freitag bei einer Pflegerin ein positiver Covid-19 Befund festgestellt worden war, sind alle notwendigen Maßnahmen umgesetzt und die Kontaktpersonen ermittelt worden. Insgesamt wurden 74 Personen getestet, so der Kreis weiter. Die Testergebnisse der 43 Bewohner und 31 Pflegekräfte bzw. angestellten Kontaktpersonen liegen voraussichtlich am Montag vor.