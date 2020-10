Evangelisches Kinderdorf erhält Außenstelle

Das evangelische Kinderdorf Johannesstift Vechta erhält eine Außenstelle in Lohne. Das neue Gebäude, das „Astrid-Lindgren-Haus“, entsteht bis zum Sommer 2021 an der Pariser Straße im Neubaugebiet Voßberg-Nord. Vor Kurzem wurde der symbolische erste Spatenstich getätigt (von links): Fridjof Amling, Ralf Kurzweg (beide Vorstand Johannesstift), Thomas Zellner (Einrichtungsleiter des Kinderdorfs Johannesstift), Bürgermeister Tobias Gerdesmeyer, die künftige Leiterin der Außenstelle Lisa Vaske, Frank Dobratz (Vorstand Johannesstift) sowie Franz-Josef Theilen und Henrik Rotermund vom Architekturbüro Pölking&Theilen waren dabei. Zwei Wohngruppen sollen in dem zweigeschossigen Gebäude Platz finden. In der Wohngruppe „Bullerbü“ werden sieben Kinder ab einem Aufnahmealter von drei bis acht Jahren betreut. In der Wohngruppe „Lönneberga“ sind fünf Plätze geplant. Hier werden schon Säuglinge ab dem sechsten Lebensmonat und Kleinkinder bis zum Schulalter in Obhut genommen. BILD: