Feuer In Lohne: Brand in historischer Villa

Bodenbeläge sind in einer historischen Villa an der Brinkstraße in Lohne am Montagmorgen in einem Treppengeschoss in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte um 4.04 Uhr eintrafen, stellte sich heraus, dass es sich glücklicherweise nur um einen kleineren Brand handelte. Das Treppenhaus war verraucht. Ein Bewohner konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Freie retten und flüchtete sich auf ein Vordach. Dort wurde er mittels zweier Steckleitern nach unten geführt. Die Feuerwehr war mit rund 70 Einsatzkräften vor. Außerdem waren die Feuerwehr Vechta mit ihrer Drehleiter-Staffel, der Rettungsdienst der Malteser und die Polizei vor Ort. Warum die Bodenbeläge in Brand gerieten, ist nicht klar.

BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen