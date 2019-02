Im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin sind jetzt im Rahmen des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020“ Schecks in Höhe von rund 33,2 Millionen Euro für die Einrichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge vergeben worden. Mit dabei waren auch die hiesige Bundestagsabgeordnete Silvia Breher (2. von rechts) und Hauke Anders und Christian Korf (2. und 3. von links) vom Vechtaer Autohaus Anders, hier mit dem Bundestagsabgeordneten Axel Knörig (links) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (rechts). „Ich freue mich immer wieder, wenn unsere Unternehmer aus dem Oldenburger Münsterland nicht lange reden, sondern aktiv und engagiert die Zukunft mitgestalten“, so Breher. Der Ausbau der Infrastruktur durch mehr Ladestationen sei gerade auf dem Land wünschenswert für saubere Luft und eine innovative Mobilität. Jetzt gibt es zwei neue Ladestationen für Elektroautos in Vechta. Minister Scheuer überreichte Förderbescheide an insgesamt 150 Städte, Landkreise, Unternehmen und Organisationen für kommunale Elek­tro- mobilitätsprojekte.BILD:

NWZ-Auto.de Finden Sie Ihr Traumauto auf NWZ-Auto.de!