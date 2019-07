Die Beine baumeln lassen und den Ausblick genießen – diese Möglichkeit gibt es jetzt in Neuenkirchen-Vördens Ortsteil Westrup. Hier wurde vor kurzem in der Nähe der Schützenhalle Hörsten eine neue XXL-Baumelbank sowie ein Naturfenster von den Mitgliedern des Zweckverbands Erholungsgebiet Dammer Berge und dessen Vorsitzendem Landrat Herbert Winkel (Mitte) eingeweiht. Die Baumelbank und das Naturfenster sollen ein Anlaufpunkt für Einheimische und Touristen sein. Beides soll zum Verweilen einladen. Erstellt wurde die Bank sowie das Naturfenster vom Team der Tischlerei Lichtblick, einer Werkstatt für Menschen mit Einschränkungen in Neuenkirchen-Vörden. Baugleiche Bänke finden sich bereits in mehreren Südkreis-Kommunen wie beispielsweise in Damme und Holdorf. BILD: