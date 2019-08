Gelsenkirchen Ein mit mehreren Stichen verletzter Mann aus dem Kreis Vechta ist an einer Straßenkreuzung in Gelsenkirchen gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts, wie sie am Montag mitteilten. Der 39-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden war am frühen Sonntagmorgen gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob der Fundort auch der Tatort ist, konnten die Ermittler zunächst nicht klären. Nach Angaben von Zeugen hat sich der Mann zuvor in einer Straße in der Nähe aufgehalten. Auch die Tatzeit und das Tatgeschehen seien noch unbekannt.