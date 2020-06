Grüne Oase strahlt in Visbek

Ein Ort zum Abschalten, aber auch zum Toben: So zeigt sich der Visbeker Park „Pastors Wisk“. In den vergangenen drei Monaten hat die grüne Oase im Herzen von Visbek einen neuen Anstrich bekommen. „Der Park war schon vor der Erneuerung die gute Stube Visbeks. Jetzt präsentiert er sich sozusagen frisch renoviert – und das kann sich sehen lassen“, sagt Visbeks Bürgermeister Gerd Meyer. Und Pfarrer Hermann Josef Lücker fügt hinzu: „Durch die Maßnahmen wird der Park auf jeden Fall richtig wertgeschätzt. Was gemacht wurde, kommt allen zugute, nicht nur den Einheimischen.“ Ein Hingucker ist dabei die Ritterburg mit Türmen und Brücken, auf der Kinder spielen können. Daneben wurden weitere neue Spielgeräte aufgestellt. BILD:

