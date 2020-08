Herz aus Lebkuchen statt Feiern

Für viele Vechtaer und Stoppelmarkt-Fans ist es immer noch undenkbar, aber Fakt: in diesem Jahr gibt es keinen Stoppelmarkt. „Mit Lebkuchenherzen möchten wir gemeinsam mit mehr als 30 Händlern und Dienstleistern an unseren Stoppelmarkt erinnern“, heißt es vom Stadtmarketing-Verein Moin Vechta. 3500 Stück werden in den nächsten Tagen von den Mitgliedsunternehmen verteilt. So möchte der Verein dazu beitragen, dass der Verlust nicht allzu groß ist – und die Vorfreude auf 2021 schüren. BILD: