Die „Gunter-Gabriel-Remember-Band“ und Tochter Yvonne Koch sind am Freitag, 23. August, ab 20 Uhr in der Sporthalle am Jahnstadion in Dinklage zu hören. Es ist das vierte von sieben Konzerten, die der Bürger- und Kulturring Dinklage und die Musikschule Romberg zwischen Juni und September mit Unterstützung der Stadt Dinklage, der VR-Stiftung, der Oldenburgischen Landschaft und der Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherungen, Oldenburg, anbieten. Einlass ab 19 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, für Schüler 10 Euro.BILD: