Der Musikverein Oythe lädt mit seinen rund 40 aktiven Musikerinnen und Musikern zum Jahreskonzert ins Metropol-Theater nach Vechta ein. Am Samstag, 28. September, öffnet sich der Vorhang um 19.:30 Uhr. Eintrittskarten sind zum Preis von zehn Euro bei den Musikerinnen und Musikern und in der Volksbank an der Oyther Straße erhältlich. Zum Besten geben die Holz- und Blechbläser gemeinsam mit der Rhythmus-Gruppe ihre liebsten Hits der Filmmusik. Klassikermelodien wie „James Bond“ werden erklingen, aber auch moderne Filmmusiken wie die Kompositionen von John Debney und Joseph Trapanese aus dem Musicalfilm „The Greatest Showman“. Das Konzert im Kinoflair wird für die Instrumentalisten das letzte große Konzert mit dem langjährigen musikalischen Leiter Blair Carmichel sein. BILD: