41 weitere Infektionen mit Corona

Kreis Vechta 41 weitere Infektionen mit dem Coronavirus sind dem Gesundheitsamt des Landkreises Vechta mit Stand von Mittwoch (16.30 Uhr) gemeldet worden. Somit gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 3160 bestätigte Corona-Infektionen, davon sind aktuell 492 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Zwölf Menschen werden stationär behandelt, drei davon intensivstationär.

Die Anzahl der Genesenen steigt um 64 auf 2629. Die Anzahl der Personen in Quarantäne sinkt um 48 Personen auf 1971. Von den 492 aktuell Infizierten befanden sich 156 Personen bereits vor Feststellung der Infektion als Kontaktpersonen in amtlich angeordneter Quarantäne, teilte der Kreis mit. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt um 298 auf 11 540.

Unter den Neuinfizierten befindet sich ein Bewohner des Pflegeheims Olberding, der bei einer Reihentestung positiv auf das Coronavirus getestet wurde, teilt der Landkreis mit. Zudem wurde bei einer Schülerin des Gymnasiums Damme und einer Schülerin des Gymnasiums Lohne das Virus nachgewiesen. Für die engen Kontaktpersonen wird nun Quarantäne angeordnet.

Der Inzidenzwert für den Landkreis Vechta liegt bei 209,4.