80 neue Infektionen seit Freitag

Kreis Vechta Insgesamt 80 Covid-19-Neuinfektionen am Wochenende meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Vechta. Mit Stand Sonntag wurden 35 weitere Infektionen gemeldet, von Freitag bis Samstag waren 45 neue Infektionen gemeldet worden.

„Diese hohe Zahl verdeutlicht den Ernst der Situation“, hießt es von der Kreisbehörde. Aufgrund der langen Inkubationszeit des Coronavirus würden die aktuellen Maßnahmen, die mit der neuen Allgemeinverfügung vom 23. Oktober gelten, erst in rund eineinhalb bis zwei Wochen Ergebnisse zeigen. Aktuell sind 402 Personen mit dem Coronavirus infiziert – 146 alleine in Lohne, 78 in Vechta. 13 Personen werden insgesamt stationär behandelt, drei davon intensivstationär.

Insgesamt gibt es im Landkreis Vechta seit Ausbruch der Pandemie 1252 bestätigte Corona-Infektionen. Die Anzahl der Genesenen steigt um 21 Personen auf 832. Die Anzahl der Personen in Quarantäne steigt um 188 Personen auf 1533. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt um 80 Personen auf 4701.

Die Inzidenzzahl für den Landkreis Vechta liegt derzeit bei 188,42 (Stand am Samstag: 173,07).