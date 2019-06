Kreis Vechta Mit einer Preisanpassung zum 1. Juni für einzelne Abfallfraktionen reagiert die Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta (AWV) auf steigende Entsorgungskosten. Betroffen sind aber nur Restabfall, Altholz und Grünabfall, die von Kunden aus privaten Haushalten wie auch Gewerbebetrieben direkt auf der Deponie Tonnenmoor in Vechta angeliefert werden.

„Zum 31. Mai lief der alte Entsorgungsvertrag mit dem Müllheizkraftwerk in Bremen aus“, erläutert Clemens Nüske, AWV-Geschäftsführer. „Auch den neuen Vertrag haben wir nach einem europaweiten Ausschreibungsverfahren mit dem Müllheizkraftwerk Bremen als günstigstem Bieter geschlossen. Leider wird die Verbrennung aber teurer als bisher.“ Deshalb müssen sowohl die Pauschale für Kleinmengen als auch die Preise für nach Gewicht abgerechneten Restabfall erhöht werden. Dazu zählen Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, vermischte Abfälle und Baustellenabfälle.

Außerdem seien die Kosten für die Verwertung von Altholz und Grünabfall in den vergangenen Jahren gestiegen, so dass auch hierfür eine Preisanpassung notwendig sei, sagt Nüske. Beim Altholz sind wie beim Restabfall sowohl die Pauschale für Kleinmengen als auch die Preise für Anlieferungen, die nach Gewicht abgerechnet werden, betroffen. Beim Grünabfall erhöht sich nur der Preis für nach Gewicht angelieferte Mengen. Die Pauschalen für Kleinmengen bleiben unverändert.

„Noch immer sind die Entsorgungsentgelte auf der Anlage in Vechta-Tonnenmoor auf niedrigem Niveau“, betont Nüske. „Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Dennoch ist die Preiserhöhung zum 1. Juni 2019 ein notwendiger Schritt – als Reaktion auf höhere Investitions- und Personalkosten, insbesondere auch bei unseren Partnerunternehmen.“

Eine hiermit im Zusammenhang stehende Erhöhung der Gebühren für die Abfallgefäße ist aktuell nicht geplant. Eine Änderung der Behältergebühren wird erst bei der nächsten turnusgemäßen Kalkulation der Gebühren erfolgen.

Die aktualisierte Preisliste aller Abfallfraktionen, die ab dem 1. Juni 2019 gültig ist, kann auf der Internetseite der AWV, Rubrik Info-Dienst, Gebühren und Preise, eingesehen werden.