Afrikanische Schweinepest: CDU kritisiert Landwirtschaftsministerium

Kreis Vechta Die chinesischen Einfuhrstopps als Folge der fehlenden Hygieneanforderungen führen zu erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen für die regionale Schweinemast. Deshalb verlangt der CDU-Kreisverband Vechta von der Bundeslandwirtschaftsministerin, die versäumte Vereinbarung einer Regionalisierung mit China unverzüglich nachzuholen.

Mehrfach hatte Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) in China Verhandlungen über ein Regionalisierungsabkommen geführt. Nach einer solchen Vereinbarung gelten Einfuhrstopps im Falle einer Seuche nur für Betriebe aus den betroffenen Regionen in Deutschland. So ist es auch in der EU geregelt, in die rund 70 Prozent der deutschen Schweinefleischexporte gehen.

Dennoch hat der Export nach China Gewicht. Allein im ersten Halbjahr 2020 wurden mehr als 544 000 Tonnen (t) Schweinefleisch in Drittländern abgesetzt. Mit rund 400 000 t Schweinefleisch war China mit Abstand der größte Abnehmer. Die Exportquote erhöhte sich um 57 Prozent. In China, auch gebeutelt von der Afrikanischen Schweinepest (ASP), ist der Schweinepreis deutlich höher als hier; im Moment gar um mehr als das Dreifache.

Als Folge der ASP war der Preis für Schweinefleisch in der vorigen Woche hier nach einer Sondernotierung von 1,47 auf 1,27 Euro/kg gefallen. Das führt zur Unwirtschaftlichkeit der Schweinemast. Allein im Oldenburger Münsterland führt das bei rund 13 Mio. Schweineschlachtungen zu einem Abzug von rund 250 Mio. Euro. Der vor- und nachgelagerte Bereich ist dabei nicht einbezogen.

„Nun ist das eingetreten, wovor sich alle Schweinehalter in Deutschland schon jahrelang gefürchtet haben“, meint Georg Reinke, stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender in Vechta und Landwirt aus Landförden. Nun liege es an der Bundes- und Landespolitik, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die strukturellen und wirtschaftlichen Schäden in der Landwirtschaft und ihren vor- und nachgelagerten Betrieben aufzufangen.

Er kritisiert deutlich: „In der Bundes- und Landespolitik ist es in den vergangenen Jahren trotz des Wissens, dass die ASP Deutschland erreichen wird, nicht gelungen, geeignete Handelsverträge abzuschließen, die es Deutschland auch weiterhin ermöglichen, Schweinefleisch an Drittstaaten außerhalb der EU wie zum Beispiel China und Südkorea zu liefern.“

Diese Lieferungen wären bei einem Regionalisierungsabkommen denkbar, solange sich die ASP nur im Wildschweinbestand in Deutschland nachweisen ließe. Reinke: „Dieses Versäumnis sollte schnellstmöglich nachgeholt werden“.