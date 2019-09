Kreis Vechta Der Landkreis Vechta hat einen weiteren Förderbescheid des Bundes für den Breitbandausbau erhalten. 20 Millionen Euro werden vorläufig für den Glasfaserausbau zur Verfügung gestellt, teilte die Behörde in einer Pressemitteilung mit.

Da bereits jetzt bekannt wurde, dass weitere unterversorgte Gebiete im Kreis Vechta existieren würden und ein großes Interesse am kostenlosen Glasfaseranschluss bestehe, habe der Kreistag Vechta weitere Mittel für den Breitbandausbau beschlossen. Die Kreisverwaltung hatte daraufhin umgehend einen Förderantrag beim Bund gestellt, der nun bereits bewilligt wurde, heißt es vom Landkreis.

„Für unsere Unternehmen, unsere Schulen sowie unsere Bürgerinnen und Bürger ist der Glasfaser-Anschluss ein Muss“, sagte Landrat Herbert Winkel (CDU). „Deshalb freue ich mich sehr über den Förderbescheid.“

Somit dürfen Kreistag und die Kreisverwaltung weiter daran arbeiten, dass die weißen Flecken und somit die unterversorgten Gebiete immer weniger werden und immer mehr Bürgerinnen und Bürgern schnelles Internet nutzen können, freute sich Winkel weiter.

„Die Bereitstellung der Fördermittel ermöglicht uns, weitere 2500 unterversorgte Adressen im Landkreis Vechta mit Glasfaseranschlüssen zu beplanen“, erklärt Markus Fischer, Leiter des Eigenbetriebs „Breitbandinitiative Landkreis Vechta“.

Zudem würden diese Mittel Vorteile für den Mobilfunkausbau bringen, um eine möglichst flächendeckende LTE-Versorgung im gesamten Landkreis zu erreichen. Parallel laufe hierzu nun noch ein weiterer Förderantrag beim Land Niedersachsen.

In die Ausbauplanung des ersten Glasfaserprojektes, dessen Vermarktungsphase mit Vodafone inzwischen beendet wurde, fließe die anstehende Planung der weiteren 2500 Adressen so weit wie möglich ein. „Wir möchten Synergien der beiden Förderverfahren möglichst komplett mitnehmen, haben uns dabei aber an die strengen Fördervorgaben des Bundes zu halten“, so Fischer weiter.

Die abschließende Höhe der Bundesförderung wird auf Basis der erzielten Pachteinnahmen des Landkreises durch den Betreiber sowie der wirtschaftlichsten Tiefbauangebote festgelegt.