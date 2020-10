Corona: 16 neue positive Testergebnisse

Kreis Vechta 16 positive Coronatests mehr als am Donnerstag lagen dem Landkreis Vechta am Freitag bis 15 Uhr vor. Somit gibt es insgesamt 923 bestätigte Corona-Infektionen. Zehn an Covid-19 erkrankte Personen befinden sich in stationärer Behandlung, kein Patient wird intensivmedizinisch behandelt. Die Anzahl der Genesenen steigt auf 718, 892 Menschen sind in Quarantäne und 189 aktuell infiziert. Die Inzidenzzahl liegt bei 87,23.

Ein drittes Kind aus dem Städtischen Kindergarten an der Dornierstraße in Vechta ist positiv getestet worden. Es gehört ebenfalls jener Gruppe an, die bereits am 9. Oktober in Quarantäne versetzt worden war. Daher sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Die Polizei teilt mit, dass von drei Viertel der rund 100 Bediensteten des Polizeikommissariats Vechta bereits negative Testergebnisse vorliegen. Dort waren am Donnerstag drei Mitarbeiter positiv getestet worden. Bei der JVA in Vechta wurde nur eine weitere Person positiv auf Covid-19 getestet, dort waren fünf Mitarbeiter infiziert.