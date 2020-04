Corona: 299 Fälle im Kreis Vechta

Kreis Vechta Mit Stand von Montag, 14 Uhr, gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 299 bestätigte Covid-19-Fälle. Das ist eine Person mehr im Vergleich zum Vortag, teilte die Vechtaer Kreisverwaltung am Montagabend mit. Sechs Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, zwei von ihnen intensivstationär, keine von ihnen wird beatmet. 236 Personen sind bereits wieder genesen.

Aktuell befinden sich 52 Infizierte sowie weitere 201 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. Insgesamt 1 252 Personen haben die Quarantäne bereits verlassen können.

• Schutzmaterial

Zudem weist die Vechtaer Kreisverwaltung darauf hin, dass Krankenhäuser, Arztpraxen sowie Pflegeeinrichtungen ausreichend Schutzmaterial, wie beispielsweise Masken, über das Gesundheitsamt beziehen können. Die Einrichtungen wurden darüber bereits in den vergangenen Tagen informiert.

Alle weiteren Informationen können über die Website des Landkreises unter www. landkreis-vechta.de, auf Facebook unter https://www.facebook.com/Landkreis-Vechta-105492267750393/ oder über die App „BIWAPP“ abgerufen werden.

Am Samstag und in der Nacht zu Sonntag wurden im Kreis Vechta keine gravierenden Verstöße gegen das Corona-Kontaktverbot festgestellt. Lediglich gegen fünf Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin mussten nur wenige ermahnende Gespräche geführt werden, in denen sich die Bürger einsichtig zeigten. Am Freitag und in der Nacht zum Samstag waren nach Kontrollen an mehreren Orten sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren gefertigt und Platzverweise erteilt worden.

Mehr Infos unter www.polizei-vechta.de