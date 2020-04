Corona-Krise: Zahl der Covid-19-Toten steigt auf sechs

Kreis Vechta Erneut ist ein Mann aus dem Landkreis Vechta in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf insgesamt sechs. Der 90 Jahre alte Mann war schwer vorerkrankt. „Ich bin sehr traurig, dass die Zahl der Todesfälle auch bei uns steigt, und wir derzeit jeden Tag mindestens einen Todesfall verkünden müssen. Es zeigt, wie ernst die Situation nach wie vor ist. Den Angehörigen des Verstorbenen gilt unser aufrichtig empfundenes Mitgefühl“, sagte Vechtas Landrat Herbert Winkel.

Mit Stand von Dienstag, 16 Uhr, gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 244 bestätigte Covid-19-Fälle. Das sind neun mehr im Vergleich zum Vortag. 16 Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, zwei von ihnen intensivstationär. 70 Personen sind bereits wieder genesen.

Aktuell befinden sich 168 Infizierte sowie weitere 661 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. Das sind 829 Personen insgesamt. 577 Personen insgesamt – und damit 28 mehr als am Vortag – konnten bislang die Quarantäne wieder verlassen.

Weitere Informationen können unter www.landkreis-vechta.de, Facebook Landkreis-Vechta oder über die App „BIWAPP“ abgerufen werden.

Einzelhandel stärken

Mit der Aktion „Vechta hält zusammen“ rufen die Stadt Vechta und das Stadtmarketing „Moin Vechta“ die heimischen Händler und Gewerbetreibenden in der Corona-Krise stärken und so zur Solidarität mit dem Wirtschafts- und Einkaufsstandort Vechta auf.

Auf der Homepage moinvechta.de wurde eine Liste mit Unternehmen aus Vechta erstellt, auf der zu sehen ist, wer mit welchen besonderen Serviceleistungen seine Waren und Dienstleistungen anbietet. „Vielen Menschen hier in Vechta ist gar nicht bewusst, dass fast alle Unternehmen vor Ort und erreichbar sind. Man kann sie einfach anrufen oder ihnen eine Nachricht schreiben. Man bekommt ganz unkompliziert die Waren geliefert, oder man kann sie selbst abholen“, weiß Birgit Beuse, Geschäftsführerin der Moin Vechta GmbH.

Das bereits bestehende Kartensystem „Vechta punktet“ und „Vechta schenkt“ soll zum Motor in der Krise werden. Alle Bürger könnten die Kaufkraft in Vechta stärken, indem sie sich eine Karte sichern. Damit könnten sie in den teilnehmenden Akzeptanzstellen vor Ort einkaufen oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Über den neu eingerichteten Online-Shop von Moin Vechta sind der Bestell- und Bezahlvorgang der Gutscheine sowie die Beantragung der „Vechta punktet“-Karte einfach und kontaktlos möglich.

Keine Führungen

Die Tourist-Information Nordkreis Vechta hat vor dem Hintergrund der Corona-Krise beschlossen, alle Gästeführungen vorerst bis zum 3. Mai abzusagen. Dies betrifft auch öffentliche Termine wie die Tagesradtouren mit Katrin Arck-Menke am 18. April und 2. Mai, den Nachtwächterrundgang in Vechta am 24. April, die Führung bei der Burg Dinklage am 25. April sowie die Genuss- und Kneipenführungen. Wie es nach dem 3. Mai weitergeht wird die Tourist-Information rechtzeitig bekanntgeben.

Ostern mit Theising

Weihbischof Wilfried Theising wird gemeinsam mit Propst Michael Matschke die Gottesdienste während der Kar- und Ostertage in der Propsteikirche St. Georg in Vechta feiern. Die Messen in dieser für Christen wichtigsten Zeit des Kirchenjahres finden also statt, jedoch als nicht-öffentliche Gottesdienste. Um den Gläubigen eine alternative Möglichkeit zu geben, die Karwoche und Ostern zu begehen, werden die Feiern für die katholische Kirche im Oldenburger Land von Gründonnerstag bis Ostermontag live im Internet übertragen.

Alle Feiern sind live zu sehen auf www.offizialat-vechta.de sowie auf der Facebook-Seite des Bischöflich Münsterschen Offizialates. Eine Aufzeichnung gibt es nicht. Gesendet wird an Gründonnerstag um 19.30 Uhr die Feier vom Letzten Abendmahl, am Karfreitag um 15 Uhr die Feier vom Leiden und Sterben des Herrn. Am Samstag, 11. April, um 20 Uhr können die Gläubigen live die Osternacht mitfeiern. Am Ostersonntag, 12. April, und am Ostermontag, 13. April, feiert Theising die Gottesdienste um 10 Uhr.