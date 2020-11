Corona-Lage im Kreis Vechta am 9. November: Mann (76) stirbt an Covid-19

Kreis Vechta Mit Stand von Montag, 18.45 Uhr, sind dem Vechtaer Kreis-Gesundheitsamt 16 weitere Covid-19-Infektionen gemeldet worden. Somit gibt es im Kreisgebiet insgesamt 2078 bestätigte Corona-Fälle. Davon sind aktuell 691 Personen infiziert. 20 werden stationär behandelt, fünf intensivstationär. Die Anzahl der Genesenen steigt um 44 auf 1363. Die Anzahl der Personen in Quarantäne sinkt um 22 auf 2511. Die Zahl der Menschen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt um 125 auf 6902.

Derweil gibt es im Kreisgebiet einen weiteren Todesfall. Ein 76-jähriger vorerkrankter Mann ist an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben. „Es bestürzt mich, dass wir innerhalb so kurzer Zeit einen weiteren Todesfall melden müssen. Meine Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen“, sagt Landrat Herbert Winkel. Die Zahl der Covid-19 bedingten Todesfälle steigt damit auf 23. Der Verstorbene lebte in einer Gruppe des betreuten Wohnens in Steinfeld. Alle Bewohner sind in Quarantäne versetzt worden und werden voneinander getrennt betreut. Die Pflegekräfte arbeiten unter erhöhtem Schutz mit einer FFP2-Maske. Mittlerweile sind neben zwei Reinigungskräften und einer Pflegerin weitere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt prüft derzeit das weitere Vorgehen.

Zudem sind zwei weiterführende Schulen betroffen. Ein Schüler der Albert-Schweizer-Realschule Lohne sowie eine Schülerin der Handelslehranstalten in Lohne sind unter den neuinfizierten Personen. Aufgrund der geltenden Maskenpflicht wird für die direkten Sitznachbarn der betroffenen Schüler vom Gesundheitsamt die Quarantäne angeordnet. Für die restlichen Schüler der betroffenen Klassen findet der Unterricht wie gewohnt statt.

Aufgrund der Diskussion um den Wechsel in das Szenario B betont Landrat Winkel: „Auch wenn einige Schulen im Landkreis Vechta von der Corona-Pandemie betroffen sind: Es sind stets Einzelfälle. Die Schüler haben sich zumeist außerhalb beziehungsweise im privaten Umfeld infiziert. Ein Infektionsgeschehen innerhalb der Schulen konnte das Gesundheitsamt bislang nicht feststellen. Daher ist derzeit ein grundsätzlicher Wechsel in das Szenario B nicht angedacht.“ Letztlich gehe es darum, dass Bildung, Betreuung und soziale Kontakte für möglichst viele Schüler erhalten blieben. Dass bislang keine Ausbrüche innerhalb von Schulen zu beobachten seien, sei auch das Verdienst der Lehrkräfte, die die Hygienekonzepte täglich umsetzten.

Der Inzidenzwert im Landkreis Vechta liegt heute bei 302,5. Die Liste der öffentlichen Plätze, an denen eine Maskenpflicht gilt, finden Sie unter http://bit.ly/öffentliche-Plätze-Maskenpflicht