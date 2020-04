Corona: Mehr Genesene als Neu-Infizierte

Kreis Vechta Insgesamt 200 Personen haben sich im Landkreis Vechta mit dem Coronavirus infiziert (Stand: Donnerstag, 17 Uhr). Das sind sechs mehr im Vergleich zum Vortag. Acht Personen werden im Krankenhaus behandelt, fünf davon intensivstationär. Weitere 469 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Derweil ist die Zahl der genesenen Personen auf insgesamt 44 angestiegen. 447 Menschen insgesamt konnten die Quarantäne inzwischen wieder verlassen. Am Samstag und Sonntag ist das Bürgertelefon des Landkreises von 10 bis 14 Uhr unter Telefon 04441/898-3333 erreichbar. Weitere Infos: www.landkreis-vechta.de, Facebook Landkreis-Vechta oder über die App „BIWAPP“

• Kein osterfeuer

Die Stadt Lohne weist noch einmal ausdrücklich darauf hin: Osterfeuer können in diesem Jahr auf Grund des Corona-Virus nicht stattfinden. Nachbarschaften, Dorfgemeinschaften oder Vereine, die bereits diese Brauchtumsfeuer aufgebaut haben, müssen das Holz umschichten und schreddern. Es ist unzulässig, sein Feuer ohne behördliche Genehmigung abzubrennen.

In Goldenstedt kontrollierten Polizeibeamte am Mittwoch gegen 17.55 Uhr einen Pkw. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich vier Personen im Alter von 50 bis 56 Jahren im Auto befanden. Alle waren an unterschiedlichen Wohnanschriften gemeldet. Nach Feststellung der Personalien wurde zwei Wagen-Insassen die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.